Политолог Павел Себастьянович рассказал, что для возвращения после победы как можно большего количества украинцев нужно развивать нашу страну.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на создании условий внутри Украины: просто призывать вернуться, не создавая здесь условий для экономического роста – это просто пропаганда», - отметил Павел Себастьянович.

По мнению политолога, для того чтобы украинцы, которые в результате войны выехали за границу, начали возвращаться в Украину, нужно улучшать условия жизни в стране и в частности экономически составляющую.

«Многие люди, к сожалению, останутся в Европе, но в Украине нужно создать условия для экономического роста, преодолеть коррупцию», - подчеркнул Павел Себастьянович.

По словам эксперта, чтобы вернулось как можно больше украинцев, нужно развивать экономику, создать рабочие места, чтобы им идея вернуться в Украину была привлекательной, потому что здесь можно будет хорошо жить и зарабатывать деньги.

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