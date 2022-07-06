Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на создании условий внутри Украины: просто призывать вернуться, не создавая здесь условий для экономического роста – это просто пропаганда», - отметил Павел Себастьянович.
По мнению политолога, для того чтобы украинцы, которые в результате войны выехали за границу, начали возвращаться в Украину, нужно улучшать условия жизни в стране и в частности экономически составляющую.
«Многие люди, к сожалению, останутся в Европе, но в Украине нужно создать условия для экономического роста, преодолеть коррупцию», - подчеркнул Павел Себастьянович.
По словам эксперта, чтобы вернулось как можно больше украинцев, нужно развивать экономику, создать рабочие места, чтобы им идея вернуться в Украину была привлекательной, потому что здесь можно будет хорошо жить и зарабатывать деньги.
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