Российский оппозиционный политик Илья Пономарев рассказал, когда Украина вступит в НАТО и направит ли россия свою агрессию на Швецию и Финляндию, которые уже присоединяются в Альянс.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По мнению политика, Украина вполне может стать членом НАТО, ВСУ доказали на поле боя свою боеготовность и обороноспособность. Тем не менее, утверждает он, этот вопрос будет решаться уже после войны. Илья Пономарев объясняет, что оборонительные союзы не принимают новых членов во время военных конфликтов, поскольку их цель – обеспечение безопасности, а не вовлечение стран в боевые действия. Поэтому, рассуждает он, Украина скорее вступит в ЕС, чем в НАТО.

Также политик поднимает тему вступления в НАТО Финляндии и Швеции и отмечает, что в адрес последней россия проводит довольно регулярные провокации.

«Не случайно шведы решили все-таки вступить в НАТО, несмотря на то, что эта страна традиционно сохраняла свой нейтралитет и даже во время Второй мировой войны не участвовала в боевых действиях», - подчеркивает Илья Пономарев.

Тем не менее, рассуждает политик, более реальной является перспектива того, что Лукашенко все-таки уговорят выстраивать Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградской областью. Тем не менее, подчеркивает он, против Финляндии и Швеции россия уже не имеет возможности начинать свои так называемые спецоперации.

«Если все идет как идет – распад территории россии на северо-западе может стать весьма вероятным. И соответственно, Финляндия может вспомнить, кому принадлежал Выборг еще совсем-совсем недавно», - заключает Илья Пономарев.

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