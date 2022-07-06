Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«США придерживаются тактики, как во времена Советского Союза, когда использовали войну в Афганистане для развала СССР», - отметил Рамис Юнус.

По словам эксперта, после полномасштабного вторжения россии в Украину США поняли, что они могут «демонтировать» мешающий всем жить путинский режим, воспользовавшись ситуацией вокруг бесперспективной для россии войны, которую развязал путин.

«Для них главное, чтобы это не вышло за территорию Украины: для США смерти подобно, если война выйдет на территорию НАТО», - подчеркнул Рамис Юнус.

По мнению политолога, США хотят развалить россию и добиться смены власти, но при этом не начав ещё более масштабный конфликт – третью мировую, которая только усложнит этот процесс и приведет к огромных человеческим жертвам, поэтому США действуют не напрямую.

Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, сколько будут получать пенсионеры с июля.

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