Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Журналистка отмечает, что во время войны, когда Запад оказывает Украине финансовую помощь, правительство загоняет экономику в тупик вместо того, чтобы воспользоваться этим окном возможностей. В частности, отмечает она, нужно наращивать темпы отечественной экономики, возобновляя работу промышленных отраслей, предоставлять возможности малому и среднему бизнесу, превратить фискальную и банковскую системы в поощрительные инструменты.
«Я понимаю, сейчас война, немного не до этого, но это тоже важно. Экономический фронт – это тоже важно. Запад же не просто так нам помогает, он еще и ставит условия, при которых эта помощь будет поступать, устанавливая уровень дефицита. Делается это для того, чтобы хоть как-то мотивировать украинское правительство зарабатывать, выводя экономику из депрессии, а не просто паразитировать на финансовых траншах Запада», - объясняет Екатерина Котенкова.
Как она сообщает, правительство и дальше продолжает представлять интересы финансово-политических группировок, даже несмотря на войну. В то же время, журналистка отмечает, что проблему постоянного роста дефицита бюджета нужно как-то решать, потому что Запад просто перестанет давать деньги. К тому же, отмечает она, причины, по которым правительство не заинтересовано в экономическом росте, вполне понятны.
«Если запускать экономику, то это придется делать в условиях прозрачности, с жесткой антимонопольной повесткой дня», - подчеркивает Екатерина Котенкова.
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Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что в Украине после вступления в ЕС не поднимется цена на коммунальные услуги.
Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о штрафах за продажу лекарства без рецепта.