Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что правительство должно запускать и восстанавливать украинскую экономику, потому что Запад просто перестанет давать деньги.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Журналистка отмечает, что во время войны, когда Запад оказывает Украине финансовую помощь, правительство загоняет экономику в тупик вместо того, чтобы воспользоваться этим окном возможностей. В частности, отмечает она, нужно наращивать темпы отечественной экономики, возобновляя работу промышленных отраслей, предоставлять возможности малому и среднему бизнесу, превратить фискальную и банковскую системы в поощрительные инструменты.

«Я понимаю, сейчас война, немного не до этого, но это тоже важно. Экономический фронт – это тоже важно. Запад же не просто так нам помогает, он еще и ставит условия, при которых эта помощь будет поступать, устанавливая уровень дефицита. Делается это для того, чтобы хоть как-то мотивировать украинское правительство зарабатывать, выводя экономику из депрессии, а не просто паразитировать на финансовых траншах Запада», - объясняет Екатерина Котенкова.

Как она сообщает, правительство и дальше продолжает представлять интересы финансово-политических группировок, даже несмотря на войну. В то же время, журналистка отмечает, что проблему постоянного роста дефицита бюджета нужно как-то решать, потому что Запад просто перестанет давать деньги. К тому же, отмечает она, причины, по которым правительство не заинтересовано в экономическом росте, вполне понятны.

«Если запускать экономику, то это придется делать в условиях прозрачности, с жесткой антимонопольной повесткой дня», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что в Украине после вступления в ЕС не поднимется цена на коммунальные услуги.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о штрафах за продажу лекарства без рецепта.





