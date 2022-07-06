есть ли у нас шанс, когда главными рехформаторами являются налогоплательщик в США (Милованов) и фанат Шария и «русского мира» (Гетманцев)?!
Наибольшая же делегация, из 40 стран-участниц, из украинских чиновников и их друзей в Швейцарии убеждает - все будет профессионально, честно и прозрачно. Это мне напомнило один мем о «равенстве» партнеров в бизнесе: вы пока посуду помойте и уберитесь, а мы деньги посчитаем.
Не прибавили оптимизма и участники так называемого общественного сектора в Луганской области. Большинство из них уже обосновывали, что «наибольшими и лучшими рехформаторами» у нас есть: Тигипко, Хорошковский, Яценюк, Гройсман, Гончарук… А теперь вот и Шмигаль с Миловановым и Гетманцевым!
Еще раз подчеркиваю, что очередная ставка на профессиональных гастарбайтеров, даже популярных среди влиятельных международных организаций, не имеющих уважения к собственной стране и не прошедших испытания на добродетель - это движение по кругу с печально известным результатом.
И самое интересное, подскажите хоть одного должностного лица или городского голову, что убеждают наших партнеров и друзей инвестировать в Украину, вернувшим в Украину свои миллионы из швейцарских и немецких банков! Ну, чтобы украинцы и иностранцы поверили в честность и открытость «Плана восстановления Украины»!
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Так что мой вывод прост:
чиновники и штатные гастарбайтеры не могут самостоятельно подготовить адекватный план восстановления Украины и не имеют права снова бесконтрольно и непрозрачно использовать инвестиционные и кредитные средства предоставленные воюющей Украине.