Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот и сейчас, глядя на главных идеологов власти «Плана восстановления Украины» в Лугано, поймал себя на мысли:

есть ли у нас шанс, когда главными рехформаторами являются налогоплательщик в США (Милованов) и фанат Шария и «русского мира» (Гетманцев)?!

Наибольшая же делегация, из 40 стран-участниц, из украинских чиновников и их друзей в Швейцарии убеждает - все будет профессионально, честно и прозрачно. Это мне напомнило один мем о «равенстве» партнеров в бизнесе: вы пока посуду помойте и уберитесь, а мы деньги посчитаем.

Не прибавили оптимизма и участники так называемого общественного сектора в Луганской области. Большинство из них уже обосновывали, что «наибольшими и лучшими рехформаторами» у нас есть: Тигипко, Хорошковский, Яценюк, Гройсман, Гончарук… А теперь вот и Шмигаль с Миловановым и Гетманцевым!

Еще раз подчеркиваю, что очередная ставка на профессиональных гастарбайтеров, даже популярных среди влиятельных международных организаций, не имеющих уважения к собственной стране и не прошедших испытания на добродетель - это движение по кругу с печально известным результатом.

И самое интересное, подскажите хоть одного должностного лица или городского голову, что убеждают наших партнеров и друзей инвестировать в Украину, вернувшим в Украину свои миллионы из швейцарских и немецких банков! Ну, чтобы украинцы и иностранцы поверили в честность и открытость «Плана восстановления Украины»!

Так что мой вывод прост:

чиновники и штатные гастарбайтеры не могут самостоятельно подготовить адекватный план восстановления Украины и не имеют права снова бесконтрольно и непрозрачно использовать инвестиционные и кредитные средства предоставленные воюющей Украине.