Богачи тоже плачут. Не из-за войны, не по человеческим потерям на фронте и в тылу. Плачут по приобретенному доброму, по нажитым годам достаткам, по потерянному «безоблачному будущему».

Об этом пишет портал Акценты .

А еще срочно спасают приобретенное/награбленное, пытаясь уберечь хотя бы что-нибудь. Одним словом, – выживают как могут.

Еще всесильные вчера сегодня «боги» украинского политического Олимпа распродают имущество, которое накапливали годами. Однако, распродают без публичности, в очень узком кругу, конечно же, – обходя налоги. Иначе уже не умеют и не могут. Привычка – вторая натура.

К примеру, сколько может стоить коллекция хороших вин? Как стало известно, один из самых почетных коллекционеров и влиятельных людей Харькова, народный депутат шести созывов подряд, Александр Фельдман оценивает собственную коллекцию в 2 миллиона долларов. В его винных погребах есть коньяк Chateau de Bassac 1818 года, а также вино Chateau Giscours урожая 1848 года и 5 бутылок вин «Ай-Тодор» князя Голицына 1895 года. А еще у Фельдмана – палеонтологическая коллекция, коллекция антиквариата, книг, старинных монет, листовок, ваз, скульптур окимоно и оружия.

В июне Фельдман решил реализовать коллекцию вин. Несмотря на реальную ее стоимость в 2 миллиона долларов, официально Фельдман продает коллекцию за 300 тысяч долларов якобы через собственную компанию ФЕЛЬДМАН ФЕМЕЛИ МУЗЕУМ. С этой суммы и будут уплачены налоги в украинский бюджет. Остальные 1,7 млн. долларов уйдет Фельдману в карман неучтенными наличными. Видимо, на очередные продуктовые наборы избирателям 174 округа в Харьковской области. Или на покупку проходного места в списке одной из мощных парламентских партий.

Вечный вопрос к «вечным нардепам» на государственной зарплате – откуда такое состояние? Нардеп с 2002 года, за 20 лет «служения народа» Фельдман сменил ряд партий, удерживаясь на вершине власти, – «Родина», «Партия Регионов», «Наш край». В 2014 году проголосовал за «диктаторские законы Януковича», одного из авторов Акта Независимости - Левка Лукьяненко – называл «русофобом и антисемитом»… В мае 2022 года из «экс-регионалов» запрещенной партии «ОПЗЖ» Фельдман перешел в депутатскую группу «Восстановление Украины » Столара-Абрамовича.

В общем, украинского у Фельдмана в душе и сердце столько же, как у морской свинки – моря. Однако это не помешало ему из машиниста котельной и водителя АТП стать одним из самых богатых людей Востока Украины. Сегодня, кроме политики, Фельдман решает насущные вопросы сохранения бизнеса – девелоперского концерна «АВЭК», рынка «Барабашово» в Харькове, многочисленных торгово-развлекательных и офисных центров, а также собственных коллекций.

«In vino veritas», – истина в вине, говорили древние римляне. В данном случае, вино для Фельдмана – это еще и большое состояние и «финансовая подушка» неучтенного нала. А что там о поддержке государства во время войны? Хотя, кому война, а кому… Как говорил еще один известный украинский бизнесмен, – долги отдают только трусы. Как и платят налоги…





