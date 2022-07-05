С начала полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины, специалистами Оперативного Штаба при Госэкоинспекции проработано более 400 чрезвычайных происшествий, несущих прямые и косвенные убытки окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Ориентировочная общая сумма расчетов ущерба окружающей среде по ряду экзопреступлений составляет почти 143 млрд гривен. И сумма растет каждый день.

Среди наиболее опасных фактов следует выделить пожары на нефтехранилищах, взорванные резервуары с химическими веществами, такими как аммиак и селитра, поврежденные газопроводы и уничтоженные водные суда в акватории Черного моря. Подробная информация тайна до окончания боевых действий и окончательной победы Украины. Однако, по каждому из случаев собираются все необходимые исходные данные, включая отборы проб для лабораторных исследований, и осуществляются соответствующие расчеты.

Наша цель – привлечь врага к ответственности, используя инструменты международного права и доказательную базу, создаваемую специалистами-экологами Оперативного штаба.

Должны помнить, что инфраструктура восстанавливается в течение лет, а уникальные экосистемы Украины, из-за военной агрессии, мы теряем навсегда, поэтому цена потерь должна быть соответствующей!