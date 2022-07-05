Завтра в знаменитом дендрологическом парке «Софиевка» будет открыта мемориальная комната Ивана Семеновича Косенко - неизменного руководителя и создателя современной «Софиевки», недавно отошедшего на тот свет.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Также уже традиционно накануне Ивана Купала здесь пройдет научно-практическая конференция по идее единства человека и природы (этноприроды). Готовясь к выступлению, в очередной раз обратил внимание на поразительные ментальные различия между УКРАИНЦАМИ и МОСКОВИТАМИ-Россиянами и в вопросе этноприроды.

Наверное, самое убедительное, это этнопсихологическое различие еще в 1861 году описал известный историк Николай Костомаров в своем труде «Две русские народности».

«И в общественной, и в семейной жизни россиян более или менее видна нехватка того, что в украинской жизни составляет душу, силу и поэзию…

Россиянин мало любит природу; в селах очень редко встречаешь на огороде цветы - в УКРАИНЕ ЦВЕТами гордится почти каждый двор хлебороба.

Этого недостаточно. РУССКИЕ имеют какую-то ненависть к растениям.

Я знаю примеры, где хозяева вырубали деревья возле своих домов, хорошо построенных, думая, что из-за них дом не выглядит хорошо…

Когда власть начала побуждать людей сажать возле вербовых домов, чрезвычайно важно было заставить, чтобы поливали деревья, ухаживали за ними, не давали уродовать. Когда в 20-х годах нашего возраста (речь идет о 19 веке) правительство приказало обсаживать деревьями пути, эта вещь казалась народу (Костомаров подразумевает русский народ) таким тяжелым бременем, что жалобы и сетования отразились в народных песнях, составленных чрезвычайно тривиально. В России много садов, но это все почти фрукты, их разводят в лавочных целях; лесную древесину встретишь редко, потому что из нее нет пользы для материальной жизни. Редко когда можно встретить россиянина, который познавал бы и чувствовал красоту местности, любовался осматривая небо, и упивался бы, ни на что не обращая внимания, глазами в озеро, освещенное солнцем или луной, или всматривался в голубую даль лесов, заслушивался хором. Все это почти какое-то чужое для россиянина, потому что он завяз в ежедневных счетах, в мелкой колбасе материальных нужд. Даже люди образованные, сколько нам приходилось заметить, тоже БЕЗРАЗНЫЕ К КРАСОТЫ ПРИРОДЫ…»( Фрагмент статьи Николая Костомарова адаптирован к современному украинскому языку).

Как видим, зависть и ненависть у русских к другим народам расширяется и ненавистью к самой природе!

Эти этнопсихологические различия в свою очередь влияют и на повседневную жизнь и быт двух слишком разных народов. Напомню только описания профессора из Кембриджа Эдварда Даниэля Кларка в книге «Путешествие в Россию, Крым и Турцию». (1812 год):

«Мы встретили группы украинцев, которые отличаются под каждым обзором других жителей России. Это очень благородная раса. Они выглядят крепче и лучше россиян и превышают их во всем, где только один класс людей может превышать второй. Они более чистые… более гостеприимные, набожные…

Дома в Украине чистые и белые, как в Уэльсе - путешественнику кажется, что он перенесся в Голландию или в Норвегию… За столом УКРАИНСКОГО КРЕСТЬЯНА большая ЧИСТОТА, чем за столом у Московского князя…»

Итак, когда «неповторимый русский мир» орда убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина снова стремится набросить нам, должны защитить собственный «Украинский мир», а «русский», как можно скорее, вернуть на историческую родину - в их империю ЗЛА и страну НЕНАВИСТИ.



