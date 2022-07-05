Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте, согласно которому в Украине покупать лекарства без рецепта больше нельзя будет.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом законопроект №7444 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении контроля за отпуском лекарственных средств, предусматривающий запрет на продажу лекарств без рецептов. То есть без рецепта вы уже лекарства не купите», – сообщает Екатерина Котенкова.

К тому же, отмечает она, реализация лекарственных препаратов без рецепта или по недействительному рецепту не только запрещается, но и наказывается штрафом. Как рассказывает журналистка, комитет поддержал связанный законопроект, который усиливает ответственность за нарушение установленного порядка реализации лекарственных средств и предусматривает повышение штрафов.

В то же время она сообщает о предостережении: на период действия военного положения отпуск рецептурных лекарственных средств может быть осуществлен без рецепта.

«В тылу контроль за продажей лекарства усиливается, в зоне боевых действий антибиотики без рецепта. Согласно законопроекту также рецепт не нужен и на оккупированных территориях», – констатирует Екатерина Котенкова.

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