Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом законопроект №7444 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении контроля за отпуском лекарственных средств, предусматривающий запрет на продажу лекарств без рецептов. То есть без рецепта вы уже лекарства не купите», – сообщает Екатерина Котенкова.
К тому же, отмечает она, реализация лекарственных препаратов без рецепта или по недействительному рецепту не только запрещается, но и наказывается штрафом. Как рассказывает журналистка, комитет поддержал связанный законопроект, который усиливает ответственность за нарушение установленного порядка реализации лекарственных средств и предусматривает повышение штрафов.
В то же время она сообщает о предостережении: на период действия военного положения отпуск рецептурных лекарственных средств может быть осуществлен без рецепта.
«В тылу контроль за продажей лекарства усиливается, в зоне боевых действий антибиотики без рецепта. Согласно законопроекту также рецепт не нужен и на оккупированных территориях», – констатирует Екатерина Котенкова.
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