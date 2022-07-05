Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Членство в ЕС никак не изменит ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Статус кандидата на вступление в ЕС позволяет нам двигаться дальше, к вступлению», - отметил Олег Попенко.
По словам эксперта, в случае вступления Украины в ЕС стоимость коммунальных услуг останется такой же, но украинская энергетика вероятно претерпит какие-то изменения в основном благодаря инвестициям.
«Нам для восстановления теплокоммунэнерго и жилищного фонда нужно по меньшей мере 300 миллиардов евро, из них около 100 миллиардов пойдет на восстановление пострадавшего жилого фонда (в результате войны - Ред.)», - подчеркнул Олег Попенко.
Как отметил эксперт, Украине многое еще предстоит восстановить, а также отстроить, что пострадало в результате войны. По его словам, на восстановление тепловых коммуникаций нужно 15 миллиардов евро и вступление в ЕС может помочь с этим.
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