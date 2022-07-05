Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».
По словам поэта, еще до войны он долго надеялся, что россии удастся свернуть со своего курса агрессивной империи и пойти тем же путем, что и другие восточноевропейские страны.
«К сожалению, этого не произошло. Повторился процесс, похожий на то, что было в Германии после Версальского договора: правящие слои в россии осознали разгромное поражение СССР в холодной войне не как освобождение, а как катастрофу и стали думать о реванше», - констатирует Томас Венцлова.
Попутно он сравнивает путина и его окружение с Гитлером и нацистами, которые смогли навязать такие реваншистские настроения своему народу. Публицист подчеркивает, что история повторилась в точности, ведь сейчас звучат те же заявления о единстве нации и как будто бы ущемленных россиянах на Донбассе. Он напоминает, что Гитлер в свое время так же говорил о немцах в Судетской области, в Эльзасе, в Клайпеде и считал, что они только того и ждут, что бы соединиться с Германией.
«То, что рост амбиций путина завершится плачевно, стало ясно еще во время войны в Грузии, а в особенности, после аннексии Крыма. Сейчас мы видим большое несчастье – путин и его клика не только хотят вернуть не желающую этого Украину в свои объятия, но и позже подчинить своей власти всю бывшую территорию СССР», - утверждает Томас Венцлова.
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К тому же, замечает он, россия даже не пытается скрыть этих своих имперских планов по восстановлению сферы влияния, сломлении Запада и занятии доминирующей позиции в мире, ведь об этом постоянно говорят российские пропагандисты.
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