Литовский публицист Томас Венцлова рассказал, что россия не смогла свернуть на путь других стран Восточной Европы и продолжает лелеять свои имперские амбиции.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По словам поэта, еще до войны он долго надеялся, что россии удастся свернуть со своего курса агрессивной империи и пойти тем же путем, что и другие восточноевропейские страны.

«К сожалению, этого не произошло. Повторился процесс, похожий на то, что было в Германии после Версальского договора: правящие слои в россии осознали разгромное поражение СССР в холодной войне не как освобождение, а как катастрофу и стали думать о реванше», - констатирует Томас Венцлова.

Попутно он сравнивает путина и его окружение с Гитлером и нацистами, которые смогли навязать такие реваншистские настроения своему народу. Публицист подчеркивает, что история повторилась в точности, ведь сейчас звучат те же заявления о единстве нации и как будто бы ущемленных россиянах на Донбассе. Он напоминает, что Гитлер в свое время так же говорил о немцах в Судетской области, в Эльзасе, в Клайпеде и считал, что они только того и ждут, что бы соединиться с Германией.

«То, что рост амбиций путина завершится плачевно, стало ясно еще во время войны в Грузии, а в особенности, после аннексии Крыма. Сейчас мы видим большое несчастье – путин и его клика не только хотят вернуть не желающую этого Украину в свои объятия, но и позже подчинить своей власти всю бывшую территорию СССР», - утверждает Томас Венцлова.

К тому же, замечает он, россия даже не пытается скрыть этих своих имперских планов по восстановлению сферы влияния, сломлении Запада и занятии доминирующей позиции в мире, ведь об этом постоянно говорят российские пропагандисты.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, что США и Британия верят в победу Украины.

Также Politeka писала о том, что Патриляк объяснил, какую цену в свое время заплатила Финляндия за свой нейтральный статус.