Как сообщает пресс-служба СБУ, будучи российским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева.

Своему русскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб в размере от 1,5 до 4 тыс. дол. «Вознаграждение» возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.

Установлено, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю.

Для сбора разведданных должностное лицо использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа. А передавал информацию по зашифрованному каналу электронной связи.

Не раз предатель встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками Департамента контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ.