Об этом пишет сайт «Утро февраля».
«Путинский план «Б», судя по всему, подразумевает подключение к его войне Беларуси. Не вооруженным глазом видно, как Лукашенко старается оттягивать этот момент как можно дольше», - отмечено в публикации.
На сайте сказано, что украинская разведка отмечает, что признаков готовности Беларуси к нападению на Украину нет, и соответствующая подготовка не фиксируется. Но, в публикации отмечено, что вероятно путин оказывает очень сильное давление на Лукашенко, поэтому возможно рано или поздно Беларусь может ввести свои войска.
«Если для победы над Украиной окажется недостаточно и белорусской армии, кремлевский диктатор объявит мобилизацию», - подчеркнуто в публикации.
Как отмечено на сайте, путин имеет два плана, которые якобы должны исправить проигрышную ситуацию россии: вторжение Беларуси или же полная мобилизация на территории российской федерации.
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