Уже на протяжении нескольких месяцев в СМИ виднеются заголовки, что Беларусь может напасть на Украину.

Об этом пишет сайт «Утро февраля».

«Путинский план «Б», судя по всему, подразумевает подключение к его войне Беларуси. Не вооруженным глазом видно, как Лукашенко старается оттягивать этот момент как можно дольше», - отмечено в публикации.

На сайте сказано, что украинская разведка отмечает, что признаков готовности Беларуси к нападению на Украину нет, и соответствующая подготовка не фиксируется. Но, в публикации отмечено, что вероятно путин оказывает очень сильное давление на Лукашенко, поэтому возможно рано или поздно Беларусь может ввести свои войска.

«Если для победы над Украиной окажется недостаточно и белорусской армии, кремлевский диктатор объявит мобилизацию», - подчеркнуто в публикации.

Как отмечено на сайте, путин имеет два плана, которые якобы должны исправить проигрышную ситуацию россии: вторжение Беларуси или же полная мобилизация на территории российской федерации.

Как сообщала Politeka, Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.

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