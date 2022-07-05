Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о росте пенсионного обеспечения для разных групп населения и стоимости услуг Укрпочты в июле.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, весь июль украинцев ждут изменения в различных отраслях, в частности, это касается социального обеспечения и цен на продукты и услуги.

Минимальная пенсия и прожиточный минимум, сообщает она, вырастет на 93 гривны, минимальная пенсия шахтеров – на 279 гривен, минимальная пенсия семьям военнослужащих – на 186 гривен, минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий – на сумму от 19 до 604 грн.

«Ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны поднимут выплаты на 9 гривен 30 копеек до 46,5 гривен. Очень маленькая сумма, правда. В то же время выплаты жертвам нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований возрастут от 23 до 46, 5 гривен. На 32,55 и 37,20 вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной – до 709,45 и 810,80 грн», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Надбавка почетным донорам, говорит она, вырастет на 11,50 грн и составит 250,80 грн, а максимальный размер пенсии увеличится на 930 грн и будет составлять 20 270 грн.

«С июля Укрпочта повышает стоимость доставки посылок. Посылка подорожает, так как затраты на логистику компании тоже выросли. Доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, в пределах области – на 13%», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, доставить посылку в пределах Украины до 1 кг будет стоить теперь 35 грн, а до 15 кг – 75 грн. Также вырастет стоимость Укрпочты Экспресс на 14% за пересылку в пределах области и на 16% - в пределах Украины: до 1 кг - 45 грн. Стоимость международных отправок, добавляет она, не изменится.

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