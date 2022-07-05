Общественный и политический деятель Олесь Доний рассказал о настоящих целях путина в войне в Украине, а также заявил, что украинцы борются не только за свободу, но и за свое существование.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он (путин, – Ред.) позволяет жить только тем украинцам, которые скажут, что они уже не украинцы, а россияне. Всех остальных он хочет уничтожить физически, поэтому, к сожалению, реальный мирный процесс может быть только после смерти путина», - отметил Олесь Доний.

По словам журналиста, путин своими действиями показывает, что он настоящий нацист, потому что его цель – уничтожение украинцев и всего, что связано с Украиной.

«Мир действительно заинтересован в ликвидации неонациста путина», - подчеркнул Олесь Доний.

По мнению журналиста, украинцы борются за свой выбор быть украинцами и вообще за право на свое существование, даже несмотря на то, что у россии есть большие ресурсы и больший мобилизационный потенциал.

«Украинцы сдерживают российскую агрессию за счет невиданного героизма и самоотдачи, но как долго это может продолжаться – никто не может сказать, поэтому нам нужна западная поддержка», – сказал Олесь Доний.

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