Об этом он рассказал в своем блоге.
«Он (путин, – Ред.) позволяет жить только тем украинцам, которые скажут, что они уже не украинцы, а россияне. Всех остальных он хочет уничтожить физически, поэтому, к сожалению, реальный мирный процесс может быть только после смерти путина», - отметил Олесь Доний.
По словам журналиста, путин своими действиями показывает, что он настоящий нацист, потому что его цель – уничтожение украинцев и всего, что связано с Украиной.
«Мир действительно заинтересован в ликвидации неонациста путина», - подчеркнул Олесь Доний.
По мнению журналиста, украинцы борются за свой выбор быть украинцами и вообще за право на свое существование, даже несмотря на то, что у россии есть большие ресурсы и больший мобилизационный потенциал.
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«Украинцы сдерживают российскую агрессию за счет невиданного героизма и самоотдачи, но как долго это может продолжаться – никто не может сказать, поэтому нам нужна западная поддержка», – сказал Олесь Доний.
Как сообщала Politeka, украинцы провели в последний путь жертв обстрела в Сергеевке.
Также Politeka публиковала слова Андрея Пелюховского, что россияне все равно на продовольственный кризис.