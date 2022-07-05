Об этом она рассказала в программе «Сад вишневый».

Как рассказывает гостья программы, в основе проекта «русский мир» лежит подпитка эго-части, это принадлежность к чему-то большому, великому, какому именно и конкретно, не понятно, но большому и великому, это на уровне метафизичесних потребностей.

«Незавершенные детские травматизации, или травмы, или просто в процессе развития не было возможности пройти то, что нужно пройти, – это приводит к тому, что человек все время обращен во внешнее. У россии все время было про внешнее, наперед показать, раздуть свое величие. Но когда ты больше глубоко копнешь, то какое величие?», - объясняет Оксана Королович.

Так же и с российской культурой, замечает психолог, в ней было заложено про уникальность, единственность и самое лучшее. И поэтому, констатирует она, вся философия педагогики, образования была подстроена на подпитку этого внешнего, наносного, чтобы каждый чувствовал себя царем.

«Это ключевая история: почему у них царь? Руководство страны, верхушка, отражает коллективное бессознательное людей. Поэтому, когда мы говорим про путина, мы точно должны понимать, что это коллективный процесс. Это не он один, их там не два или пять людей, которые вот так думают, это общая тенденция общества», - подчеркивает Оксана Королович.

Как сообщала Politeka, глава ГУР рассказал, что начнется, когда путина не станет.

Также Politeka писала о том, что Пионтковский рассказал, почему нельзя верить соцопросам в россии.











