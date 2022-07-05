Политолог Тарас Загородний рассказал, что США и Британия верят в победу Украины и оказывают существенную поддержку во всех аспектах.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Байден подтвердил, что Украине будут переданы новейшие системы ПВО. Это норвежская система, разработанная совместно с американцами, которая находится на вооружении самих США и эти системы применяются для защиты Вашингтона», - отметил Тарас Загородний.

По словам эксперта, эта система ПВО позволит намного лучше защитить украинские города, в которых каждый день объявляется воздушная тревога, а ракетные удары случаются регулярно.

«Это подтверждение степени доверия к Украине и того, что американцы верят в нас: никто нас сливать не собирается. Конечно, хотелось бы, чтобы это оружие как можно быстрее появлялось у нашей армии, но тут вопрос стоит об обучении, потому что это очень сложные системы совершенно другого поколения», - подчеркнул Тарас Загородний.

Как отметил политолог, не только США показывают, что они полностью нас поддерживают и хотят нашей скорейшей победы, а ещё и Британия: в Солсбери начались учения для украинских военных.

«Британцы показывают, что будут тренировать нашу армию, несмотря ни на что и будут помогать переобучаться на западные образцы оружия», - сказал Тарас Загородний.

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