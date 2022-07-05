Доктор исторических наук Иван Патриляк объяснил, что такое финляндизация и какую цену в свое время заплатила Финляндия за свой нейтральный статус.

Об этом он рассказал в собственном блоге.

Как отмечает ученый, еще до начала полномасштабной российско-украинской войны часто можно было слышать об идее финляндизации Украины. Он отмечает, что этот термин довольно туманный и не слишком понятный. Поэтому Иван Патриляк считает нужным помнить об опыте Финляндии, в частности, окончании Второй мировой войны, ее постоянной балансировке между независимостью и оккупацией и цене, которую она заплатила за нейтралитет.

Он отмечает, что Советский Союз и Финляндия вели войны, но всегда согласно мирным договорам Финляндия сохраняла свою независимость и свой суверенитет, хотя другие страны Сталин всегда хотел поглотить. Потому, говорит профессор, возникает вопрос, почему Москва позволила Финляндии остаться независимой.

«Как предполагают сейчас исследователи, Сталину хотелось удержать такое окно нейтральной страны на северной границе. Нейтральная Финляндия гарантировала, что западные страны не смогут сконцентрировать свои войска у двух стратегических для Советского Союза местностей – у Кольского полуострова и у Ленинграда, второго по величине города СССР. Соответственно, какой-то неожиданной атаки на советскую территорию не могло быть с территории нейтральной Финляндии, в то время как Советский Союз имел свои войска на территории этого нейтрального государства и мог в любой момент взять его под свой контроль», - объясняет Иван Патриляк.

Из-за опасений Москвы, отмечает он, в отношении отстроенной Германии и формировании структур НАТО в Европе Финляндия была вынуждена ограничить свою деятельность на международной арене, договор 1948 года не давал ей нормально развивать международные отношения, даже вступить в ООН или получить помощь от США по плану Маршалла, а в торговле прежде всего она должна была ориентироваться на СССР.

Но после смерти Сталина, отмечает профессор, ситуация изменилась, уже в 1954 году советские войска покинули страну, Финляндия постепенно возвращалась в международные отношения, но осторожно, сохраняя благосклонный нейтралитет к СССР, придерживаясь цензуры в СМИ, не допуская критики коммунизма, чтобы не нервировать Москву.

«Финляндия подчеркнуто вела себя дружно, чтобы сдержать возможную оккупацию страны. С другой стороны, Финляндия платила за свой нейтралитет огромную цену», - заключает Иван Патриляк.

Как сообщала Politeka, Несходовский рассказал о значении экономики во время войны.

Также Politeka писала о том, что Пелюховский рассказал, как блокировка портов влияет на ситуацию с продовольствием в мире.











