Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о создании реестра олигархов в Украине, в частности, о том, какие данные в него войдут, а какие - нет.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Реестру олигархов быть. Правда, он не будет содержать тайной и коммерческой информации. Реестр будет использоваться в качестве электронной информационно-коммуникационной системы», - сообщает журналистка.

Как она рассказывает, сведения об олигархах будут включать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также на каком основании олигарха признали олигархом.

«То есть сведения об олигархах, которые будут вноситься в этот реестр, не могут быть признаны конфиденциальными, но при этом в реестр не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию. Такая круть-круть информация», - комментирует Екатерина Котенкова.

Попутно она напоминает, что закон о деолигархизации, который вступил в силу еще 5 ноября прошлого года и введен в действие 7 мая 2022 года, имеет многострадальную историю. В частности, отмечает журналистка, еще до его принятия и подписания бесконечно шли споры и среди политиков, и среди экспертов, его обсуждали как в Украине, так и за ее пределами, даже в парламенте мнения разделялись. Кроме этого, добавляет она, из-за этого закона возник конфликт между тогдашним спикером Дмитрием Разумковым и Владимиром Зеленским.

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