В Галицкой общине Ивано-Франковской области до конца 2022 года переселенцам планируют передать 24 социальных квартиры. И такова лишь первая часть проекта по реконструкции старой районной больницы общей стоимостью более 4 млн долларов.

К примеру, Ольга Мильченко из Святогорска, дом которой разрушили оккупанты, перебралась с 8 приемными детьми на относительно безопасную территорию. Именно для таких вынужденных переселенцев реализуется этот проект.

Под жилье для них планируют переделать старую районную больницу, семь корпусов которой стоят заброшенными уже 5 лет. По плану после реконструкции тут будет жилой комплекс на 168 квартир.

"Запланировали современную застройку, но не кричащую застройку. Застройка, которая может стать визитной карточкой для дальнейшего строительства социального жилья. По проекту это дома на 3-4 этажа коридорного типа. Это - квартирные дома. Мы берем за норму требование 22 м2 на семью из двух человек", – говорит архитектор Юрий Ковальчук.



По состоянию на 10 июня в Галицкой общине находятся около 3 тысяч вынужденных переселенцев. Председатель общины Олег Кантор говорит, что часть людей уже вернулась домой или уехала в другие общины. В настоящее время городской совет заключает список семей-кандидатов на жилье. 30 из них уже предоставили фото и видео доказательства разрушения их домов.



Олег Кантор убежден, что со временем все эти семьи захотят вернуться в свои города и дома. Соответственно, жилье, которое сейчас для них строят, останется для горожан, в частности, украинских воинов. Сейчас же первыми на это жилье могут рассчитывать люди, проживающие в школах.

Соавтор проекта Олекса Салыга рассказал, что к финансированию строительства социального жилья привлекли три благотворительных фонда: Александра Геращенко, "Объединение иудейских религиозных организаций", "Страна спорта". Государственный бюджет, пока идет военное положение, такие проекты не финансирует.