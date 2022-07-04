Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.
«Война – это далеко не только оружие, количество убитых и так далее. Это тоже экономика, потому что ты выиграешь тогда, когда самым дешевым оружием можешь уничтожить очень дорогое оружие. Как, например, наши Нептуны стоимостью в 300 тысяч затопили российский крейсер стоимостью 1 миллиард долларов», – объясняет Илья Несходовский.
Также он комментирует предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, с этого момента лозунги о европейскости нашего государства перестали быть просто лозунгами. К тому же, отмечает экономист, Европейский Союз – это не простое сочетание стран, где каждый проталкивает свои интересы, это семья, единое сообщество, которое согласовывает свою политику. В частности, подчеркивает он, голос каждой страны решающий, пусть даже можно критиковать сейчас некоторые решения по санкциям. В то же время в Евразийском союзе, рассказывает эксперт, у россии есть 50% голосов и ей безразлична позиция других стран, фактически признающих свой колониальный статус.
«Это не выбор Украины, мы никогда не хотим стать ни одной колонией. Там, куда мы идем, семья, союз полноправных», – подчеркивает Илья Несходовский.
Как он отмечает, европейцам важно, чтобы каждый новый член ЕС поддерживал те же ценности. В частности, добавляет эксперт, это касается законодательства, Европа не готова нарушать собственные правила и там даже преступник имеет права.
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«Сейчас происходит определенное изменение парадигмы. Человек, который переступил все границы, постоянно нарушает мировой порядок, который готов убивать в Европе в 21 веке людей, – это огромный риск», - рассуждает Илья Несходовский.
В то же время, российские пропагандисты, замечает он, постоянно примитивизируют европейские ценности, чтобы сами же россияне не знали о преимуществах жизни в Европе и, соответственно, не осознавали низкого уровня развития собственной страны. По словам экономиста, даже самые бедные люди в Европе живут лучше, чем представители среднего класса в россии. Попутно он вспоминает и свидетельства русских оккупантов на допросах, когда они с удивлением говорили об асфальтированных дорогах в селах.
Как сообщала Politeka, Пионтковский рассказал, почему нельзя верить соцопросам в россии.
Также Politeka писала, что в Польше заговорили о введении миротворческой миссии в Украину.