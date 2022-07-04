Представники малого бізнеса Києва, які здійснюють свою комерційну діяльність в легальних тимчасових спорудах (ТС, кіоски, МАФи), розташованих в півкілометровій зоні біля станцій метрополітену та системно допомагаючих фронту, обурені діями міської влади.



Об этом пишет сайт Киеввласть.



Дело в том, что подчиненные Виталия Кличко взяли курс на уничтожение бизнеса мелких предпринимателей под предлогом угрозы ТС для мирного населения. В то же время еще ближе к тем же станциям метрополитена работают крупные торговые центры (ТЦ), которые часто принадлежат друзьям столичного мэра, и в случае нанесения по ним российскими войсками ракетного удара действительно могут похоронить под завалами сотни или тысячи людей.

Как сообщила KВ сопредседатель Киевского городского комитета спасения бизнеса Татьяна Петренко, предприниматели, которые ведут свою деятельность в ТС, пытаются добиться от столичных властей отмены решений по демонтажу киосков возле станций метро "Политехнический институт" и "Героев Днепра".

По словам активистки, несмотря на то, что такие действия чиновники объясняют необходимостью обезопасить жителей Киева от ракетных обстрелов, речь идет об откровенных попытках уничтожения законного малого бизнеса. Татьяна Петренко уверена, что столичные власти должны пересмотреть свои подходы к взаимодействию с предпринимателями, ведь это может иметь ряд негативных последствий.

Как сообщала KВ, 6 мая 2022 года Совет обороны города Киева формально поручил структурным подразделениям Киевской горгосадминистрации (КГГА) и районным в Киеве государственными администрациями (РГА) проверить и в случае необходимости демонтировать объекты торговли, установленные возле станций метрополитена. Данное решение объяснялось тем, что киоски могут препятствовать горожанам быстро попасть в эти защитные сооружения в случае угрозы бомбардировки и/или ракетных обстрелов.

Во исполнение такого протокольного решения 8 июня 2022 года Комиссия по вопросам размещения ТС при КГГА приняла решение о демонтаже (возможном переносе) около 80 (восемьдесяти) киосков. В нем указывалось, что большинство из этих ТС расположены недалеко от входов (выходов) к станциям метрополитена "Политехнический институт" и "Героев Днепра".

11 июня 2022 года председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея обратился к руководителю Киевской городской военной администрации (КМВА) Николаю Жирнову с требованиями остановить такой демонтаж ТС, установить четкие правила со ссылкой на законодательные нормы относительно возможного демонтажа и переноса таких сооружений.

Дело в том, что Общественный совет при КГГА проверил законность и целесообразность внесения в перечень на демонтаж соответствующих ТС. В ходе этой проверки было установлено, что более 90% временных сооружений находятся на расстоянии от 25 до 150 метров от входов со станций метрополитена, совмещенных подземных переходов и других подземных переходов. А это никоим образом не нарушает предусмотренные государственными строительными нормами правила для доступа к соответствующим подземным переходам и метрополитену. Кроме этого, общественностью были обнаружены объекты ТС, которые по непонятным причинам вообще не попали в список на демонтаж, что может свидетельствовать об избирательности отдельными чиновниками при принятии соответствующих решений.

По словам Татьяны Петренко, предприниматели уже проконсультировались с адвокатами, и их позиция четкая: Совет обороны Киева не имел полномочий принимать решения по демонтажу киосков у станций метро. Кроме того, юристы обратили внимание на то, что в протоколе заседания Совета обороны от 6 мая 2022 нет никакой конкретики, на которую могла бы ссылаться комиссия при КГГА по вопросам ТС – в документе нет информации о том, в радиусе какого расстояния от станций метро нужно убирать киоски, у которых станций метро должен пройти демонтаж и т.д. При этом Татьяна Петренко указывает на то, что руководитель КМВА Николай Жирнов в беседе с ней возразил, что возглавляемый им орган обращался в КГГА с ходатайством о демонтаже киосков. Более того, он сообщил, что необходимости в таких мероприятиях нет.

В этой связи, по словам Татьяна Петренко, предприниматели сделали для себя четкий вывод: демонтаж киосков – это личное решение мэра Киева Виталия Кличко и его окружения, и в действительности такие действия не имеют никакого отношения к вопросам безопасности. Среди прочего, киоскеры обратили внимание, что, согласно решениям столичных властей, демонтаж ТС по странному стечению обстоятельств должен состояться в местах, где свою бизнес-деятельность ведут люди из окружения Виталия Кличко. Например, прямо над станцией метро "Героев Днепра" находится торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Оазис", владельцем которого является Валерий Ищенко - депутат Киевсовета VI созыва (был избран от "Блока Виталия Кличко") и Верховной Рады VII-VIII созывов ( избирался от партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" и "Блока Петра Порошенко").

Когда мы начали вести переписку с разными структурами, то выяснили, что Департамент муниципальной безопасности КГГА направил письма Шевченковской и Оболонской РГА относительно демонтажа киосков только около двух станций метро. А почему только по двум, если в Киеве 52 станции метро? Кто определил, что демонтаж должен происходить именно у этих станций? Если проанализировать, то есть станции, где гораздо больше ТС. Но именно у этих двух станций находятся торговые центры людей, приближенных к Виталию Кличко. За последний год предпринимателям угрожают, что их оттуда уберут, и предлагают перейти работать в торговые центры, где они смогут арендовать площади. Те, кто это предлагают, не понимают, что предприниматели, работающие в киосках, и предприниматели из торговых центров – это разные сферы бизнеса. Это выглядит не столько как необходимость убрать ТС у станций метро,

По мнению активистов, демонтаж ТС в Киеве может иметь немало негативных последствий. Ежегодно легальные "киоскеры" платят в столичный бюджет Киева около 68 млн гривен в качестве паевых взносов. И хотя из-за военного состояния городские власти освободили их от необходимости этих перечислений, предприниматели все равно являются важным элементом наполнения бюджетов разных уровней – за счет уплаты земельного налога (те киоски, которым в свое время отводили в пользование землю. – KВ), единого налога и т.п. . Татьяна Петренко обращает внимание на то, что эти средства имеют особое значение в условиях, когда государству приходится всеми силами и ресурсами обеспечивать военных на фронте. Не менее серьезным является тот факт, что демонтаж киосков в столице может привести к повышению уровня безработицы и, как следствие, потере доходов сотен и даже тысяч людей.

Как именно патриотическая власть может принять решение о демонтаже 83 ТС? Один киоск это не менее трех рабочих мест. То есть, в результате такой "заботы власти о безопасности" около 250 человек потеряют работу. Если речь будет идти о всех станциях метро, ​​то эту цифру можно умножить в десятки раз”, – отметила Татьяна Петренко.

Также предприниматели возмущены тем, что предложенная городскими властями "реформа" подается "под соусом" заботы о безопасности граждан - вроде бы "киоски" мешают проходу к укрытиям. На самом деле, по словам Татьяна Петренко, именно торговые центры, судя по всему, защищает столичное руководство, являются объектами повышенной опасности.

“Государственные власти постоянно говорят о том, что нам нужно избегать скоплений людей. Но торговые центры – именно те места, где собирается наибольшее количество горожан и гостей Киева. У нас есть трагические ситуации со столичным ТРЦ "Ретровиль" и кременчугским ТЦ "Амстор", где из-за попадания ракет пострадали люди. В свою очередь, у ТС никогда нет очередей длиной в сотни людей, нет такого количества покупателей. Городские власти заявляют, что ТС на расстоянии полкилометра от метро влияют на безопасность, но почему-то не говорят, что, например, возможно, нужно было бы разобрать торговый центр на станции метро, ​​ведь в случае попадания в него ракеты там будут "захоронены" сотни , а может и тысячи людей”, – считает Татьяна Петренко.

Не менее важен и тот факт, что в условиях войны владельцы малого и среднего бизнеса играют важную роль в волонтерской деятельности, направленной на обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований продуктами, техникой, разнообразным снаряжением и амуницией. По словам Татьяны Петренко, многие столичные "киоскеры" помогают армии средствами или разнообразными товарами, а некоторые даже транспортируют волонтерские грузы на передовую. Кроме того, в столице хватает владельцев ТС, взявших оружие и защищающих страну в разных горячих точках на востоке и юге Украины – именно в то время, когда власти решили "проредить" количество их киосков.

Никто не спорит, что в столице нужно навести порядок с киосками. Но война – это не время, когда нужно бороться с предпринимателями. Я лично знаю, что предприниматели – владельцы киосков – еженедельно передавали "на передок" продукты, вещи и амуницию (квадрокоптеры, бронежилеты) для наших вооруженных сил: одна поездка это минимум один загруженный микроавтобус с грузом около одной тонны, а иногда и больше. Мне стыдно перед нашими ребятами, защищающими государство на фронте, что мы в последние три недели не отвозили такую ​​помощь, ограничившись несколькими посылками с амуницией через “Новую почту”. Во-первых, из-за этих разборок с властью у нас нет возможности организовать сбор и отправить помощь, во-вторых – предприниматели начали экономить средства, боясь уже в ближайшее время остаться без заработков. Военнослужащие просто в шоке:

В Киевском городском комитете по спасению бизнеса уверены: недавние решения столичных властей – это продолжение ее целенаправленной политики по уничтожению в Киеве малого бизнеса. Одним из ключевых лиц в такой "политике" Татьяна Петренко считает Дмитрия Белоцерковца - депутата Киевсовета действующего IX созыва (избранный от партии мэра Киева "УДАР"), эксдиректора Департамента городского благоустройства КГГА (2014-2016 годы) и нардепа VIII созыва Блока Петра Порошенко”). По информации Татьяны Петренко, Белоцерковец прямо не является владельцем киосков, но, очевидно, оказывает влияние на решение вопросов в этой сфере, руководствуясь своими финансовыми интересами.

“В течение последних шести лет команда Кличко вроде бы пытается упорядочить сферу ТС, обещая принять новые правила размещения, внедрить новые алгоритмы работы и т.д. Но все это время никакое действие власти не было направлено на решение проблемных вопросов. Мы неоднократно предлагали свои механизмы реформирования этой сферы – такие, которые удовлетворили бы и нас, и власть, и жителей Киева. На мой взгляд, единственная задача власти - выбросить из этого бизнеса максимальное количество предпринимателей и завести на этот рынок "своих" людей. Самый легкий способ – расторгнуть договоры, а затем из-за тендера или аукциона заключить договоры с новыми предпринимателями, как это было сделано в ситуации с остановочными комплексами. Я считаю, что к этому может быть причастен Белоцерковец: по словам самих предпринимателей знаю,