Общественный деятель Андрей Пелюховский объяснил, что порты – очень важная инфраструктура для Украины, а также рассказал, как блокировка портов влияет на ситуацию с продовольствием в мире.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Порт – это заход и выход импорта и экспорта. К сожалению, хотим ли мы этого или не хотим, но Украина во многих вопросах зависит от импорта, а морской путь – это основной логистический путь, потому что он самый дешёвый», - отметил Андрей Пелюховский.

По его словам, на данный момент украинские морские порты заблокированы из-за минирования побережья и постоянного присутствия российский войск поблизости, что создаёт большую проблему, так как порты является очень важной инфраструктурой для украинской экономики.

«В портах очень много груза связанного с продовольственной программой, поэтому мы не можем выполнить договора и получить за них деньги. Продовольственная программа сегодня в приоритете в мире», - подчеркнул Андрей Пелюховский.

Как он отметил, из-за блокировки украинских портов и невозможности вывезти зерно, цены на продовольствие в Африке и Европе существенно поднялись.

«россии, как агрессору, на это наплевать», - сказал Андрей Пелюховский.

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