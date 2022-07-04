Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Порт – это заход и выход импорта и экспорта. К сожалению, хотим ли мы этого или не хотим, но Украина во многих вопросах зависит от импорта, а морской путь – это основной логистический путь, потому что он самый дешёвый», - отметил Андрей Пелюховский.
По его словам, на данный момент украинские морские порты заблокированы из-за минирования побережья и постоянного присутствия российский войск поблизости, что создаёт большую проблему, так как порты является очень важной инфраструктурой для украинской экономики.
«В портах очень много груза связанного с продовольственной программой, поэтому мы не можем выполнить договора и получить за них деньги. Продовольственная программа сегодня в приоритете в мире», - подчеркнул Андрей Пелюховский.
Как он отметил, из-за блокировки украинских портов и невозможности вывезти зерно, цены на продовольствие в Африке и Европе существенно поднялись.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Битва будет очень тяжелой": оккупанты пригнали на Херсонщину вагоны, набитые боеприпасами
"Пол ресторана наплевало в кофе": пропагандист пожаловался на отношение к россиянам в Европе
Звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы: "На 100% согласна..."
Экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя: фото
«россии, как агрессору, на это наплевать», - сказал Андрей Пелюховский.
Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, когда рухнет российская экономика.
Также Politeka публиковала слова Татьяны Мартыновой о Лукашенко: Он настолько уже достал белорусов, что единственно верное решение – это просто его не видеть, не замечать.