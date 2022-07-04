Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что если путин умрёт, то в россии ничего не поменяется и война не закончится, а всё на самом деле зависит от украинских военных.

Об этом он рассказал для российского оппозиционного издания «Утро февраля».

«Десять лет мы слышим, что он тяжело болен. Рак был у всех органов путина», - с сарказмом отметил Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, не смотря на то, что в интернете можно найти множество статей о том, как сильно путин болен и как близка его кончина, на самом деле это не так, а если даже и так – его смерть вряд ли остановит войну и что-то изменит в россии.

«Если он завтра сдохнет, ничего особенно не изменится, потому что вся путинская верхушка пронизана имперским мировоззрением и желала бы продолжать эту войну», - подчеркнул Андрей Пионтковский

Как отметил политолог, на самом деле всё зависит не от того, когда умрёт путин, а от успехов украинских защитников на фронте. По его мнению, если, как оценивают множество военных экспертов, Херсон будет освобожден от оккупантов в августе, то путин умрет, но только политически.

«Диктатор не сможет этого пережить. Что с ним сделают физически – уже не имеет большого значения», - сказал Андрей Пионтковский.

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