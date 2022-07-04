Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, почему нельзя верить соцопросам в россии и что может повлиять на изменение курса путина на войну.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По словам эксперта, нельзя верить социологическим опросам в россии о том, устали ли люди от войны.

«В авторитарных государствах социологии не существует. Не потому что ее фальсифицируют. Но вот звонит человек по телефону и спрашивает: «Вы за Путина или не за Путина? За войну или не за войну?» У человека генетический столетний опыт проживания его предков в Советском Союзе и, естественно, сильный мотив сказать: «Черт с вами, да! Конечно, я за Путина и так далее», - объясняет Андрей Пионтковский.

Поэтому, подчеркивает он, нужно ставить другой вопрос: сможет ли путин и дальше продолжать вести страну по курсу войны и какие настроения преобладают в бункере. То есть, говорит политолог, много зависит от 10-15 высших военноначальников, а они свои решения могут изменить из-за успехом украинской армии на фронте. В частности, таким переломным моментом он называет освобождение Херсона.

«Херсон – наиболее слабая точка в структуре Вооруженных сил россии. Уверяю вас, это произведет в бункере грандиозный психологический шок. Потому что сейчас люди пока еще верят пропаганде, уверяя себя, что россия одержит победу», - рассуждает Андрей Пионтковский.

В пример он приводит освобождение острова Змеиного, что на первый взгляд кажется мелочью, но на самом деле вызвало взрыв в соцсетях. К тому же, добавляет публицист, слова Конашенкова о шаге доброй воле вызывают только смех.

«Нужно следить не за индексами социальной поддержки, а за настроением в бункере. И это настроение, еще раз повторяю, определяется успехами на фронте. Ни один диктатор в истории не пережил военное поражение», - утверждает Андрей Пионтковский.

Экономически трудности, усталость и недовольство, отмечает он, скажутся на народных настроениях, но этот процесс начнется только через несколько месяцев, а то, как закончится война, решается уже сегодня.

Как сообщала Politeka, Кущ рассказал, какие экономические процессы сейчас происходят в россии.

Также Politeka писала о том, что стало известно, почему Беларусь не спешит вводить войска.





