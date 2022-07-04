Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Сейчас россия переходит к фазе структурной трансформации, а она – болезненная и никогда не бывает простой, ведь она сопряжена с очень серьезными издержками», - отметил Алексей Кущ.
По словам эксперта, из-за санкций экономика россии сейчас переживает многочисленные изменения: российская федерация поспешно пытается подстроиться под нынешние условия и правила игры на рынках, которые изменили санкции.
«Экономическая система меняет свой эшелон движения. С 2014 года россия начала заниматься замещением импорта и кредитными программами. Таким образом, они амортизировали эту систему», - подчеркнул Алексей Кущ.
Как отметил экономист, россия с 2014 года рассчитывала на сценарий, что она ввяжется в полномасштабную войну, поэтому уже с того времени они начали видоизменять свою экономику, чтобы санкции по ним не так сильно ударили, поэтому эффект от санкции будет заметен лишь через какое-то время.
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