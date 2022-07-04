Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что июль станет началом конца экономики российской федерации и дальше ситуация будет только ухудшаться.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, июль – особый месяц, это начало конца россии. В то же время она подчеркивает, что нужно беспокоиться не только о собственном благосостоянии, но и знать о ситуации в стране противника, поскольку голодным людям не до войны.

«Пустой холодильник не заменит телевизор со скабеевыми и соловьевыми. россия терпит потери, мы тоже, но мы собираем силы и бьем на точность, пока враг просто заваливает трупами», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

В экономике, констатирует она, происходит то же самое, хоть россияне и пытаются хорохориться. К тому же, добавляет журналистка, россия, хоть и не воюет на своей территории, рушится очень оперативно. Ссылаясь на видео Набиулиной, она отмечает, что третий квартал станет началом краха российской экономики.

«Война дорога по содержанию, воевать путин не перехочет, ведь воюют буряты и другие, а платят россияне. Что это значит? Как в анекдоте: папа не станет меньше пить, это ты будешь меньше есть. Стригут везде, из всех», - объясняет Екатерина Котенкова.

В частности она рассказывает, что читала о плане перепрофилирования частных клиник на нужды военных. Журналистка отмечает, что война требует много средств, нужно платить наемникам и заманивать людей в армию, а потому ситуация с экономикой только ухудшится.

«Мораль проста: россиянам прописали строгую диету на патронах и воде. Не верите, что они будут в нищете? А вы поверьте», – говорит Екатерина Котенкова.

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