Об этом она рассказала в программе Юрия Подорожнего «Мотив Подорожнего».

По словам гостьи программы, отношение к россии и россиянам сейчас проходит определенную трансформацию. В частности, у нее самой, говорит журналистка, были друзья в россии, с которыми, очевидно, сейчас о каких-то отношениях лучше уж забыть. Также она отмечает, что открытым остается вопрос российских оппозиционеров, которых в последнее время появилось достаточно много.

«Даже те, что были супер мега оппозиционеры, посыпались. Даже если слушаешь их 15 минут, ты ждешь момента, когда это будет, на 20 минуте оно все равно вылезет, этот российский шовинизм, эти имперские замашки», - подчеркивает Ксения Смирнова.

Попутно она вспоминает немцев, которые до сих пор испытывают свою вину за Вторую мировую войну, им больно даже через поколения. Возможно, рассуждает гостья программы, такой же путь должны пройти и россияне.

«Это просто как аппендикс, которые остается после Первой мировой, когда все империи развалились, а одна недобитая осталась. И, возможно, это крест, который они должны донести до своего апофеоза и финала только с развалом российской федерации на все маленькие народности», - объясняет Ксения Смирнова.

По ее мнению, эта империя должна развалиться, а на ее обломках, возможно, найдется человек, который возьмет на себя ответственность и переформатирует мозги людей, до сих пор участвующих в зверствах. В то же время телеведущая подчеркивает, что приказ и задача – это одно, а насилие и мародерство – другое, этот выбор делает человек и он говорит о проблемах с психикой.

«Я понимаю, что у них у всех это в крови. Должны пройти поколение, чтобы это вымылось. И вымыться, к сожалению, это может только кровью украинцев, как видите», – рассуждает Ксения Смирнова.

Как сообщала Politeka, путин получил «особый» прием во время своего визита на международный саммит.

Также Politeka писала, что Преображенский прокомментировал публикацию разговора французского и российского президентов.