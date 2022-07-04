Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По мнению гостя программы, тот факт, что российские войска оставили остров змеиный, означает отказ от военной морской десантной операции, попытки выйти на границы Молдовы.

«Они окончательно поняли и убедились, что никакого десанта им на Одессу не высадить, ничего больше не захватить и война в этом регионе точно не начнется, поскольку у россии нет ни сил, ни средств, ни возможностей, ни готовностей. Я думаю, что это хорошие новости, дело даже не в острове Змеином как таковом. Остров Змеиный сам по себе мог служить только определенным плацдармом, где могли размещаться какие-то войска, какие-то ударные силы, какие-то радиационные установки, пусковые установки, не более того», - объясняет Геннадий Гудков.

Поездку же Лаврова в Беларусь он оценивает неоднозначно. В частности, отмечает он, это может быть попытка устроить взбучку для Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область и которая не собирается менять свое решение.

В общем же, рассуждает политик, Беларусь, хоть и потеряла свою суверенность в этой войне и дала свою территорию для военных действий, не пошлет свои войска против Украины. В частности, отмечает Геннадий Гудков, Лукашенко боится, что армию, на которую он так опирается, просто уничтожат и она не сможет защищать его от народа, который на самом деле совсем его не поддерживает. К тому же, подчеркивает он, Лукашенко чуть ли не первый прочитал сигнал, что путин проиграет эту войну.

«Нельзя быть на стороне человека, обреченного на поражение. Потому что мы знаем, что произошло со всеми странами, которые были втянуты Гитлером в свою коалицию и какие у них были потери из-за этого участия», - замечает Геннадий Гудков.

Как сообщала Politeka, путинский и лукашенковский режимы намеренно сгущают краски вокруг темы возможной атаки со стороны Беларуси.

Также Politeka писала о том, что Покальчук рассказал, как работают информационные атаки.





