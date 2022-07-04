Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».
По мнению гостя программы, тот факт, что российские войска оставили остров змеиный, означает отказ от военной морской десантной операции, попытки выйти на границы Молдовы.
«Они окончательно поняли и убедились, что никакого десанта им на Одессу не высадить, ничего больше не захватить и война в этом регионе точно не начнется, поскольку у россии нет ни сил, ни средств, ни возможностей, ни готовностей. Я думаю, что это хорошие новости, дело даже не в острове Змеином как таковом. Остров Змеиный сам по себе мог служить только определенным плацдармом, где могли размещаться какие-то войска, какие-то ударные силы, какие-то радиационные установки, пусковые установки, не более того», - объясняет Геннадий Гудков.
Поездку же Лаврова в Беларусь он оценивает неоднозначно. В частности, отмечает он, это может быть попытка устроить взбучку для Литвы, которая ограничила транзит в Калининградскую область и которая не собирается менять свое решение.
В общем же, рассуждает политик, Беларусь, хоть и потеряла свою суверенность в этой войне и дала свою территорию для военных действий, не пошлет свои войска против Украины. В частности, отмечает Геннадий Гудков, Лукашенко боится, что армию, на которую он так опирается, просто уничтожат и она не сможет защищать его от народа, который на самом деле совсем его не поддерживает. К тому же, подчеркивает он, Лукашенко чуть ли не первый прочитал сигнал, что путин проиграет эту войну.
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«Нельзя быть на стороне человека, обреченного на поражение. Потому что мы знаем, что произошло со всеми странами, которые были втянуты Гитлером в свою коалицию и какие у них были потери из-за этого участия», - замечает Геннадий Гудков.
Как сообщала Politeka, путинский и лукашенковский режимы намеренно сгущают краски вокруг темы возможной атаки со стороны Беларуси.
Также Politeka писала о том, что Покальчук рассказал, как работают информационные атаки.