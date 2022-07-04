Политолог Юрий Подорожний рассказал, что россия пыталась добиться того, чтобы НАТО не расширялось, но вышло с точностью до наоборот.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Мы еще зимой обсуждали вопрос, что Украина должна «финляндизоваться», то есть стать нейтральной страной, которая не будет ни в каком блоке (как Финляндия, - Ред.). А чего добилась российская федерация? Швеция и Финляндия усилили НАТО», - отметил Юрий Подорожний.

По словам эксперта, главная цель россии, и в частности в этой войне, якобы была «не расширение блока НАТО», но все произошло совершенно наоборот – полномасштабное наступление на Украину вынудило НАТО расшириться для безопасности: «За что боролись, на то и напоролись».

«Польша и страны Балтии – все эти точки будут усиливаться, но, по большому счету, НАТО таким образом не провоцирует российскую федерацию, а лишь отвечает на возможные угрозы», - подчеркнул Юрий Подорожний.

Как отметил политолог, нынешняя война заставляет НАТО пересматривать нынешнюю архитектуру безопасности в Европе, и в частности в мире, поэтому кроме расширения НАТО (присоединения Швеции и Финляндии), Альянс будет усиливать свои позиции в Восточной Европе, располагая там военный контингент.

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