Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Просмотрел результаты социологического опроса, заказавшего NDI в мае 2022 года. Но вот оказалось, что большинству нашего общества во времена кровавой войны российской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины больше нравятся разнообразные политтехнологи и пиарщики власти, а не военные или государственники. Печальнее всего, что среди новых «лидеров военного общественного мнения» бывшие медиа-защитники януковичей, пропагандисты российского мира и доктрины «евразийства» и критики европейского выбора Украины.

Еще в марте 2022 года эти модные советники вместе с лидером парламентского большинства Арахамией ПОЧТИ согласовали «выгодный мирный договор» с Россией об отказе от вступления Украины в НАТО и гаранта мира…Россию. К счастью, общественное сопротивление и наши западные партнеры не допустили тогда подписания фактической капитуляции перед Путинской Россией.

Как же так случилось, что эти люди до сих пор ежедневно рассказывают о военных действиях нашей героической Армии, к которым они не имеют никакого отношения?!

Почему советники офиса президента, которые всю сознательную жизнь боролись против европейского и евроатлантического выбора Украины, до сих пор остаются главными представителями Президента?

Вопрос открыт!

Не менее удивляет и раздражает поведение части политиков и должностных лиц, превратившихся в экскурсоводов в области «военного туризма». Они, пользуясь доступом к информации и служебными полномочиями, соревнуются друг с другом за то, кто первым из них в прямом эфире или в социальных сетях покажет разрушенный торговый центр или жилой дом с жертвами. А потом прорекламирует в СМИ за деньги или через админресурс свое «героическое участие в войне». Однако этим чиновникам и депутатам есть чем заняться, потому что получают они немалые деньги из бюджета за выполнение совершенно других задач.

Все это в купе с погоней за сенсационными заявлениями о взятии Херсона, а через несколько месяцев Крыма и едва ли не Москвы деморализует и реальных военных и украинское общество в целом.

Поэтому убежден, что сейчас следует произвести существенные кадровые изменения в информационной политике воюющей Украины. Пора доверить это ответственное дело военным и государственникам, а не политтехнологам или проходимцам-пиарщикам.