Белорусско-украинская блогерка основательница движения «Хватит Бояться!» Татьяна Мартынова рассказала, будет ли белорусская армия воевать с Украиной и кому это выгодно.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

По мнению блогерки, белорусская армия воевать с Украиной не хочет, вообще она напоминает большой мыльный пузырь и у нее нет вообще никакого боевого опыта. То есть, констатирует она, нежелание воевать остается фактом, но вопрос в том, подчеркивает она, сможет ли армия отказаться от участия в этой войне, если ей прикажут.

«Даже если белорусы и откажутся, в белорусской форме зайдут русские для того, чтобы стравить белорусский и украинский народ. Это цель, она уже выполняется. В 21 веке гибридная война сначала начинается в медиа и только потом опускается. Вот в медиа война ненависти между белорусами и украинцами уже накачивается. Я вижу, как это делают, я вижу наративы, я вижу этих ботов, я вижу эти вбросы, я вижу, как люди на это ведутся», - рассуждает Татьяна Мартынова.

В общем же она оценивает вероятность вступления белорусской армии в войну на 50%. Тем не менее, замечает гостья программы, пока все задаются этим вопросом, ее волнует другое – то, как расходятся интересы стран Как объясняет радиоведущая, украинцы, конечно же, не хотят, чтобы белорусы наступали, но сами белорусы в этом даже заинтересованы.

«Потому что они все прекрасно знают, что украинцы тут их покрошат, и это значит, что Лукашенко теряет защиту армией», - объясняет Татьяна Мартынова.

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