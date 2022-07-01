Социальный психолог Олег Покальчук рассказал, как работают информационные атаки, по каким параметрам они осуществляются и на что они направлены.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» Максима Яли.

По словам гостя программы, каждая информационная операция начинается до того, как противник разворачивает физические действия.

«В период между горячими фазами любого конфликта информационные операции, информационная война, как сейчас модно говорить, никогда не прекращалась, она приобретает разные масштабы и формы. Ее можно приравнять к подземному потоку воды: уже русло по законам гидравлики – более быстрый поток, более широкое русло – оно медленнее течет, размывает берега, там заводится какая-то живность, агентура», - объясняет Олег Покальчук.

Как объясняет психолог, есть 4 базовых параметра, по которым осуществляются информационные атаки: деньги, идеология или мировоззрение, коррупция и тщеславие или эгоизм. Поэтому, подчеркивает он, когда в медиа обсуждают идеологически культурную составляющую этой атаки, мы видим лишь вершину айсберга, связанную с пропагандой. К тому же, отмечает гость программы, нужно отличать пропаганду от агитации и спецопераций.

«У пропаганды, как правило, не бывает обратной связи, она не нуждается в обратной связи в отличие от агитации. А специальные операции направлены на очень четкую аудиторию», – объясняет Олег Покальчук.

На Украину это влияние, констатирует он, начали не с 24 февраля, а еще 30 лет назад. В пример он приводит анекдот: лягушку медленно варят в воде, поднимая температуру постепенно, пока она не сварится окончательно.

«Не вылили на нас ведро кипятка сразу, что ой, это на нас напали. Нас варили постепенно, а физические действия уже произошли, когда противник считал, что подготовка достаточная», - констатирует Олег Покальчук.

В качестве примера российской психологической операции он приводит историю о метках для диверсионных групп, которая на самом деле создавала фоновый шум, сеяла панику и отвлекала людей. На самом же деле, объясняет психолог, это была второстепенная вещь, поскольку в 21 веке есть карты и интернет.

«Если вы отвлекаетесь на это, то это означает, что параллельно с этим сбоку что-то происходит тише и оно использует этот шум», – подчеркивает Олег Покальчук.

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