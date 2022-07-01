Об этом она рассказала на канале «My.ua» в программе «Победим» с Дмитрием Фоминым.
«У нас святые и очень сильные люди. Мы никогда не были братьями с россией, потому что мы очень сильно отличаемся – мы совсем другие. У нас люди свободные и к свободе привыкли», - отметила Анна Плеханова.
По словам волонтера, сейчас очень много украинцев пытаются помочь стране всем, чем могут: в этом заключается феномен украинского волонтерства и украинцев в целом – люди сплотились ради победы.
«Люди беспокоятся друг о друге и переживают за какие-то трагедии, которые даже не касаются их семьи. Это просто феномен украинцев, другого названия этому нет», - подчеркнул Анна Плеханова.
По мнению волонтера, похожее проявление у украинцев было и в 2014 году.
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«То, что действительно все люди вышли на Майдан в Киеве и собирались с флагами – это уже было проявление феномена украинцев. Очень не хочется, чтобы этот феномен угас», - подчеркнула Анна Плеханова.
Как сообщала Politeka, украинский бизнесмен был арестован в Лондоне.
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