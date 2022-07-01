Об этом он рассказал на канале политолога Максима Яли.
«Есть четыре базовых параметра, по которым осуществляются информационные атаки, – это деньги, идеология или мировоззрение, коррупция и тщеславие. В медиа обсуждается только идеологическая составляющая информационной атаки, но это лишь вершина айсберга», - отметил Олег Покальчук.
По словам психолога, пропагандистское влияние, психологические операции и агитация – это три разных понятия, которые нельзя совмещать. Как он отметил, главная черта пропаганды, в отличие от агитации, это то, что в пропаганде не нужна обратная связь.
«Специальные психологические операции направлены на очень четкие аудитории. Когда это (российская информационная операция, - Ред) массированно произошло, а это произошло почти 30 лет назад, то это влияние со временем осуществлялось постепенно и последовательно», - подчеркнул Олег Покальчук.
Как отметил психолог, россия начала информационно «обрабатывать» украинское население еще задолго до полномасштабного вторжения и событий в 2014 году – это их стратегия информационной войны.
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Как сообщала Politeka, политолог Олег Постернак рассказал о важности наличия эффективной пропаганды в Украине.
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