Психолог Олег Покальчук заявил, что россия начала психологические операции против Украины еще 30 лет назад.

Об этом он рассказал на канале политолога Максима Яли.

«Есть четыре базовых параметра, по которым осуществляются информационные атаки, – это деньги, идеология или мировоззрение, коррупция и тщеславие. В медиа обсуждается только идеологическая составляющая информационной атаки, но это лишь вершина айсберга», - отметил Олег Покальчук.

По словам психолога, пропагандистское влияние, психологические операции и агитация – это три разных понятия, которые нельзя совмещать. Как он отметил, главная черта пропаганды, в отличие от агитации, это то, что в пропаганде не нужна обратная связь.

«Специальные психологические операции направлены на очень четкие аудитории. Когда это (российская информационная операция, - Ред) массированно произошло, а это произошло почти 30 лет назад, то это влияние со временем осуществлялось постепенно и последовательно», - подчеркнул Олег Покальчук.

Как отметил психолог, россия начала информационно «обрабатывать» украинское население еще задолго до полномасштабного вторжения и событий в 2014 году – это их стратегия информационной войны.

Как сообщала Politeka, политолог Олег Постернак рассказал о важности наличия эффективной пропаганды в Украине.

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