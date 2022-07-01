Белорусско-украинская блогерша, основательница движения «Хватит Бояться!» Татьяна Мартынова рассказала, где заканчивается влияние Лукашенко и какой у него реально рейтинг среди белорусов.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как объясняет блогерка, влияние Лукашенко распространяется на сферы политики, медиа и большого бизнеса, связанного как-то с международными отношениями, в условиях и мирного, и военного времени. То есть, констатирует она, от него зависит слишком много и часто продолжение экономических отношений с ним – это неизбежность, которую приходится проходить.

«Лукашенко контролирует все до того момента, пока это не начинает входить в противоречие с путиным», - подчеркивает Татьяна Мартынова.

Также она вспоминает, как ему удавалось использовать ситуацию в свою пользу, например, в 2019 году, когда решался вопрос интеграции Беларуси с россией. Тогда, отмечает гостья программы, в Минске начались митинги, но никого не хватали и не пытали, то есть это было нужно самому Лукашенко.

«2020 год полностью лишил Лукашенко возможности ерзать, многовекторности его», - констатирует Татьяна Мартынова.

По мнению радиоведущей, и Лукашенко, и путин остались в СРСР, поэтому рассматривать их нужно, исходя из этого архетипа. В то же время она не считает Беларусь советской страной, но совок остался в головах некоторых людей.

«Ностальгия по совку – это не ностальгия по совку, это такая иллюзия, которая осталась в этих головах, потому что они были моложе, у них были мечты, надежды, что-то сбылось, что-то – нет, люди были ближе, ровнее», - объясняет Татьяна Мартынова.

Также блогерка отмечает, что после выборов 1994 года у белорусов не было, кроме Лукашенко, ни одного легитимного лидера.

«Но по опросам таким еще нормальным, человеческим, которые еще были (уже нет ничего, конечно, в Беларуси уже уничтожено все, я имею в виду НКО, какие-то социологические лаборатории, институты), у Лукашенко рейтинг был 18%, он даже до 20% не дотягивал. То есть у него рейтинг падал с годами, понятное дело», - констатирует Татьяна Мартынова.

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