Об этом она рассказала в программе «Разные люди».
Как объясняет блогерка, влияние Лукашенко распространяется на сферы политики, медиа и большого бизнеса, связанного как-то с международными отношениями, в условиях и мирного, и военного времени. То есть, констатирует она, от него зависит слишком много и часто продолжение экономических отношений с ним – это неизбежность, которую приходится проходить.
«Лукашенко контролирует все до того момента, пока это не начинает входить в противоречие с путиным», - подчеркивает Татьяна Мартынова.
Также она вспоминает, как ему удавалось использовать ситуацию в свою пользу, например, в 2019 году, когда решался вопрос интеграции Беларуси с россией. Тогда, отмечает гостья программы, в Минске начались митинги, но никого не хватали и не пытали, то есть это было нужно самому Лукашенко.
«2020 год полностью лишил Лукашенко возможности ерзать, многовекторности его», - констатирует Татьяна Мартынова.
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По мнению радиоведущей, и Лукашенко, и путин остались в СРСР, поэтому рассматривать их нужно, исходя из этого архетипа. В то же время она не считает Беларусь советской страной, но совок остался в головах некоторых людей.
«Ностальгия по совку – это не ностальгия по совку, это такая иллюзия, которая осталась в этих головах, потому что они были моложе, у них были мечты, надежды, что-то сбылось, что-то – нет, люди были ближе, ровнее», - объясняет Татьяна Мартынова.
Также блогерка отмечает, что после выборов 1994 года у белорусов не было, кроме Лукашенко, ни одного легитимного лидера.
«Но по опросам таким еще нормальным, человеческим, которые еще были (уже нет ничего, конечно, в Беларуси уже уничтожено все, я имею в виду НКО, какие-то социологические лаборатории, институты), у Лукашенко рейтинг был 18%, он даже до 20% не дотягивал. То есть у него рейтинг падал с годами, понятное дело», - констатирует Татьяна Мартынова.
Как сообщала Politeka, Пионтковский назвал украинский город, который способен сокрушить режим путина.
Также Politeka писала о том, что Преображенский прокомментировал публикацию разговора французского и российского президентов.