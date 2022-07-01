Группа компаний «Юнигран» отреагировала на обвинения в связях с российской федерацией и сепаратистами так называемой ОРДЛО.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте группы компаний «Юнигран». Далее приводим текст без изменений и ремарок от редакции.

Ошибка или целенаправленная диверсия? Группа компаний «Юнигран» – один из лидеров украинского рынка по добыче ископаемых и производству стройматериалов – является ключевым звеном восстановления критической инфраструктуры Житомирской и Киевской областей, разрушенной войной. В настоящее время работу предприятий группы пытаются парализовать – и это может убить всю экономику региона и страны в целом.



Работу группы компаний «Юнигран» могут остановить: основываясь на неподтвержденных материалах СМИ, которые обвиняют предприятия и их владельца в мысленных связях с российской федерацией и сепаратистами так называемой ОРДЛО, правоохранительные органы приняли решение об аресте имущества и расчетных счетов предприятий. Тем самым работу компаний фактически принудительно останавливают, парализуя ее деятельность.

В самом «Юнигране» такие действия считают абсолютно безосновательными и подчеркивают, что блокирование деятельности компании нанесет непоправимый ущерб не только ее деловой репутации, но и экономике всей Украины. И все это – во время войны и срочной потребности в восстановлении критической инфраструктуры. Так, только на территории Житомирской области по состоянию на 24 июня зафиксировано 2657 разрушенных объектов, из которых 2480 – повреждены частично, 177 – разрушены полностью.

В таких условиях остановка работы предприятий, обеспечивающих восстановление разрушенных дорог и мостов, а также заботятся о возведении фортификационных сооружений на Житомирщине на фоне обострения угрозы нового штурма со стороны Беларуси, может иметь для региона катастрофические последствия.

Отметим, группа «Юнигран» объединяет предприятия Киевщины и Житомирщины, обеспечивающие песком, щебнем и другим сырьем всю строительную отрасль региона. На фоне военного положения потребность в таких материалах стала неотложной, поскольку в ремонте и восстановлении нуждаются разрушенные объекты критической инфраструктуры севера Украины – дороги, мосты, переправы, здания. Именно эти объекты, сочетающие важные магистрали Киев-Ковель и Киев-Чоп, являются ключевыми для логистики Украины – в том числе для обеспечения бесперебойных поставок критически важных гуманитарных грузов и военной помощи ВСУ.

В условиях усложнения логистики заместить работу такого промышленного гиганта как «Юнигран», чтобы удовлетворить потребность Житомирщины и Киевщины в стройматериалах – нереально. Следовательно, возникает закономерный, но очень серьезный вопрос: неужели кому-то может быть выгоден паралич деятельности предприятия? Представляют ли инициаторы атаки на Юнигран масштабы последствий для страны в случае остановки стратегической компании?

Группа компаний «Юнигран» должна работать на восстановление в режиме 24/7, объединяя основную производственную деятельность с волонтерской помощью украинской армии и всемерной поддержкой общества.



Стоит отметить, что действия «Юниграна» в период активной фазы российской агрессии полностью опровергают безосновательные упреки оппонентов относительно связей группы компаний и ее владельцев с РФ и пророссийскими сепаратистами.

Малинская община Житомирской области, где расположены базовые карьеры ООО «Юнигран», одной из первых приняла бой с российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Территория города и района с первых часов подвергалась массированным обстрелам и бомбардировкам. И угроза ракетных атак и нового вторжения с севера не прошла до сих пор.

С 25 февраля 2022 года «Юнигран» приложил максимум усилий на создание блокпостов и заградительных объектов в Малинской области. Для этого была задействована автотехника компании – 2 экскаватора, самосвалы и 5 автомобилей с манипуляторами, вывезено более 3 тысяч тонн отсева и 300 тонн речного песка, который расфасовали в мешки.

После того, как 6 марта вражеская авиация разбомбила мост через реку Ирша, выполнявший функции путепровода между крупными транспортными артериями Киев-Ковель и Киев-Чоп, руководство компании «Юнигран» совместно с представителями мэрии и коммунальщиками Малина сначала наладило понтонную переправу, а впоследствии – помогло возвести новый мост для восстановления сообщения.

«Мы все с первых дней почувствовали себя на передовой, максимально сплотились и кто как мог встали к защите общины и государства. Некоторые из наших ребят ушли добровольцами, многие работники – мобилизованы в ряды ВСУ. Так, только с ООО «Юнигран» военную службу проходят 74 работника, а с предприятий группы – в общей сложности более 140 человек», – рассказывает генеральный директор Сергей Дыняк.

Более того, «Юнигран» активно приобщился и к формированию добровольческих подразделений по защите общины.

«Отряды территориальной обороны были сформированы не только непосредственно в Малине, но и в каждом населенном пункте. Мы сразу же подключились к строительству защитных сооружений. Предоставили шины, строительные блоки, песок в мешках. Благодаря тому, что у нас есть собственный автотранспорт и была продукция на складах – приобщились к перекрытию важных магистралей. Честно говоря, даже не считали, сколько песка и отсева для этого вывезли. В первую неделю военных действий наши водители работали без отдыха – с утра до ночи», – вспоминает Дыняк.

Руководитель службы охраны ООО "Юнигран" возглавил подразделение Сил территориальной обороны г. Малина. Для группы быстрого реагирования Сил ТрО компанией было выделено три легковых автомобиля, которые полностью обеспечиваются горючим и ремонтом.

Кроме того, для местных терробороновцев «Юниграном» приобретена современная тактическая одежда и принадлежности (бронежелетов, тепловизоров, медицинских аптечек, турникетов, бандажей) на сумму более 170 тысяч долларов, а на благотворительный счет перечислено 150 тысяч гривен. Для проведения учений и налаживания действий подразделений ВСУ и ТРО на территории Малинского и Пинязевицкого карьеров «Юниграна» с середины апреля были обустроены специальные полигоны.

В этом контексте откровенно аморальными и антигосударственными выглядят попытки так называемых медиакиллеров очернить репутацию группы компаний Юнигран и привлечь к этим попыткам правоохранительные органы. Более того, учитывая стратегический статус предприятий компании в период выполнения ими жизненно необходимых для региона и государства работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительству фортификационных сооружений, попытки каким-либо образом заблокировать деятельность «Юниграна» выглядят не просто безосновательными и ошибочными, а преступными и глубоко антигосударственными.

«Война все показывает откровенно. Сейчас обнажаются все человеческие добродетели и пороки. Именно сейчас приходит осознание того, что выстоять, выдержать и победить можно только вместе. К сожалению, понимают это не все. Конкуренция всегда должна быть добросовестной – это аксиома и одно из главных условий хозяйственной деятельности. Особенно в сегодняшних реалиях. Жаль, что война окончится не завтра, но обязательно победой Украины. И мы будем вместе отстраивать ее», – подчеркнули в группе компаний.





