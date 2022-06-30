О том, какие меры для этого предпринимаются, рассказали в пресс-службе Госфинмониторинга.
Отмечается: на последнем заседании Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, состоявшемся 30 июня, было также обсуждено внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно Плану действий MONEYVAL.
Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.
По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью. В целом Госфинмониторинг с начала войны обнаружил подозрительные операции на 10,9 млрд грн.
Также правоохранителям направлено 213 материалов. Расследуется 165 кейсов, касающихся подозрений в государственной измене.
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Кроме того, с начала войны удалось добиться и других результатов. В частности:
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Россию ограничили в правах членства в FATF. Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Действия РФ уже признаны нарушающими принципы и стандарты FATF. Продолжается работа над полным исключением России из организации.
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Россия исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
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Криптовалютная биржа Binance после обращений Госфинмонторинга исключила возможность совершения P2P транзакций для ряда российский банков и платежных систем, ограничила участие в торгах некоторым россиянам, закрыла счета родственников кремлевских чиновников.