В Украине продолжается борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения в условиях военного положения.

О том, какие меры для этого предпринимаются, рассказали в пресс-службе Госфинмониторинга.

Отмечается: на последнем заседании Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, состоявшемся 30 июня, было также обсуждено внесение соответствующих изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно Плану действий MONEYVAL.

Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.

По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью. В целом Госфинмониторинг с начала войны обнаружил подозрительные операции на 10,9 млрд грн.

Также правоохранителям направлено 213 материалов. Расследуется 165 кейсов, касающихся подозрений в государственной измене.

Кроме того, с начала войны удалось добиться и других результатов. В частности:

Россию ограничили в правах членства в FATF. Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Действия РФ уже признаны нарушающими принципы и стандарты FATF. Продолжается работа над полным исключением России из организации.