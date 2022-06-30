Во время рассмотрения постановления, запрещающего исполкому тратить бесконтрольно деньги, городской голова Львова Андрей Садовой грубо нарушил регламент

Как сообщает «Вголос», 30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Садовой, постановление, связывающее руки лояльному ему исполнительному комитету, поставил на голосование без обсуждения и без доклада авторов постановления. Депутаты стали возмущаться. Юрий Ломага, Наталья Шелестак, являющиеся авторами постановления, просили дать им слово. Депутаты начали покидать сессионный зал, потому что это как минимум не уважение.

В конце концов, депутат Юрий Ломага сказал: «Андрей Иванович, идите нах... вслед за российским кораблем и российским патриархатом».