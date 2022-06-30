Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Прежде всего эксперт отмечает, что слив этого 9-минутного разговора Макрона с путиным, который состоялся за 4 дня до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, нельзя назвать беспрецедентным. По случаю он напоминает, что задолго до этого россия несколько раз уже использовала этот прием во время переговорного процесса с Западом.

«Таким образом, сейчас Макрон лишь ответил на действия российской стороны. Ему важно было показать, как лгал и лжет в прямых разговорах владимир путин и о чем, а также насколько жестко и прямо с ним говорит французский президент», - объясняет Иван Преображенский.

В то же время политолог отмечает, что сейчас на Макрона оказывается публичное давление из-за того, что он как будто легитимизирует действия российского президента тем, что не обрывает с ним контакты. Тем не менее, утверждает Иван Преображенский, отношения между россией и Францией и так достигли высокого уровня недоверия.

Как сообщала Politeka, Пономарев заявил, что Украина сейчас защищает весь блок НАТО.

Также Politeka писала о том, что Загородний объяснил, что россия перешла на тактику терроризма.





