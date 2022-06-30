Специалистами Рабочей группы при ООН начато составление Карты экологических рисков и влияния на координацию с Государственной службой чрезвычайных ситуаций.

Специалисты Оперативного Штаба при ГЭИ были приглашены к участию в учредительной встрече Программы развития ООН (Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, OCHA).

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В ходе встречи международные партнеры подчеркнули, что в настоящее время Штаб при Госэкоинспекции – это важный инструмент фиксации угроз человечеству в результате вооруженной агрессии в Украине. Также организаторы анонсировали создание Рабочей группы по окружающей среде (EWG) в Украине, целями которой являются:

- поддержка координации и обмена информацией между экологическими и гуманитарными субъектами в Украине для повышения уровня знаний и осведомленности относительно экологических проблем;

- в сотрудничестве с партнерами в Украине, поддержка оценки последствий кризиса и включение экологических последствий в процесс гуманитарного планирования и реагирования;

- оказание технической консультативной поддержки партнерам по анализу и устранению экологических рисков и опасностей, возникающих вследствие кризиса в Украине.

В то же время участники мероприятия обсудили проблему засорения земель в Украине, вызванную последствиями вражеских бомбардировок, пожаров и взрывов. Ведь горы мусора, которые остаются от объектов инфраструктуры, складских помещений и жилых помещений, нужно эффективно утилизировать. Поэтому специалистами Рабочей группы при ООН начато составление Карты экологических рисков и влияния на координацию с Государственной службой чрезвычайных ситуаций.