Об этом он рассказал на канале «My.ua» в программе «Итоги дня».
«В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге», - отметил Дмитрий Фомин.
По его словам, Совбез ООН также осудил активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и украинским объектам гражданской инфраструктуры с 25 по 27 июня.
«Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрел переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом», - процитировал заявление стран Дмитрий Фомин.
Как отметил журналист, страны, входящие в Совбез ООН, отмечают, что необходимо провести расследование и привлечь к ответственности российских преступников, нарушивших международное право, совершив военные преступления против украинских цивильных.
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