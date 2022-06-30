Об этом они рассказали в видео.
«Уверен, что каждый из вас по мере своих возможностей работает на нашу победу и помогает тем, кому сейчас тяжелее всего», - отметил один из организаторов волонтерского проекта Валерий Савчук.
Волонтеры отметили, что авто – это расходный материал на фронте, который позволяет быстро покинуть место обстрела и спасти жизнь украинских воинов. Нужны дизельные внедорожники, которые смогут надежно и безотказно работать в тяжелых условиях.
«Остаток суммы идет на следующий автомобиль и так работаем до нашей победы. Если у кого есть возможность предложить свой автомобиль – будем очень благодарны», - подчеркнула волонтер Любовь Завальнюк.
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После покупки автомобиля, волонтеры проводят его техническое обследование и окрашивают в нужный цвет, а затем авто сразу отправляется на фронт.
Ниже приведены реквизиты, по которым вы можете поддержать эту инициативу и помочь нашим Воинам:
Каждые пять гривен могут спасти жизнь наших воинов и приблизить Украину к победе!
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