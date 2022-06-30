Политолог Иван Преображенский объяснил, что французская сторона сделала слив разговора Макрона с путиным в подтверждение того, что никто не вел с россией переговоров, которые бы противоречили интересам Украины.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По мнению политолога, слив этого разговора сделан с целью показать, что западные лидеры не вели до начала полномасштабной войны 24 февраля таких переговоров с россией, которые бы противоречили интересам Украины, и, конечно же, не ведут они их и сейчас, ведь заявлениям президента путина верить нельзя.

Кроме этого, добавляет Иван Преображенский, поэтому Запад считает, что контакты с россией сейчас проще сохранить, чем потом устанавливать заново, ведь они так или иначе будут нужны для заключения подписания мира после войны, пусть даже это будет капитуляция.

«Плюс такие контакты позволяют «тестировать» Путина на готовность к адекватным переговорам как с Западом, так и непосредственно с Украиной и периодически подтверждать, что ни к каким серьезным переговорам Кремль все еще не готов. Это будет в Европе важно ближе к концу года, когда рост цен на энергоносители укрепит позиции тех, кто будет добиваться мирного соглашения «любой ценой», - объясняет Иван Преображенский.

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