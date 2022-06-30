Волонтер Владимир Зарицкий рассказал свою историю, а также заявил, что волонтеры должны быть приравнены к военным.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

«До войны я также занимался волонтерством, где пытался и в первую очередь меня интересовали такие задачи, которые для того, чтобы выполнить, нужно очень сильно постараться», - отметил Владимир Зарицкий.

По его словам, до полномасштабного наступления он также занимался волонтерством, например, помогал больным деткам, поэтому полномасштабное вторжение не сильно повлияло на его деятельность и мировоззрение.

«Начиная с 24 февраля, я понял, что мне нужно включаться в этот процесс и формировать определенную команду», - подчеркнул Владимир Зарицкий.

Как отметил волонтер, волонтеры вносят очень весомый вклад в победу Украины, а также жертвуют своими жизнями ради помощи другим, поэтому, по его мнению, волонтеры по статусу должны быть приравнены к военным.

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