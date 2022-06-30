Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«У нас демократическое информационное поле, а российское поле покорено четкими установками, которые спускаются через официальные пропагандистские каналы и разные манипулятивные телеграмм-каналы, которых очень много. В Украине с этим тяжелее», - отметил Олег Постернак.

По словам эксперта, у украинцев более развитое критическое мышление, потому что так сложилось, что в украинском обществе не доверять государственным учреждениям – это привычка.

«Противодействовать этому можно четко стратегически – с помощью системы образования, а второй момент – система государственной пропаганды, но все равно заметно недоверие зрителей. Если мы говорим о государственной пропаганде, то мы должны говорить о том, что элементы самокритики должны уже присутствовать в государственной пропаганде», - подчеркнул Олег Постернак.

По мнению эксперта, сейчас нужно сделать очень взвешенную политику государственной пропаганды, потому что определенная часть украинцев из-за определенных своих взглядов не воспринимают украинскую пропаганду, которая полезна: если государственная пропаганда не будет охватывать определенных украинцев, то они будут искать альтернативу, которая играет на руку агрессору.

Как сообщала Politeka, политолог Вадим Карасев рассказал, почему россия постоянно меняет свои цели в войне.

Также Politeka сообщала, что Илья Пономарев рассказал, какое преимущество украинской армии даст HIMARS.