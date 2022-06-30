Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«У нас демократическое информационное поле, а российское поле покорено четкими установками, которые спускаются через официальные пропагандистские каналы и разные манипулятивные телеграмм-каналы, которых очень много. В Украине с этим тяжелее», - отметил Олег Постернак.
По словам эксперта, у украинцев более развитое критическое мышление, потому что так сложилось, что в украинском обществе не доверять государственным учреждениям – это привычка.
«Противодействовать этому можно четко стратегически – с помощью системы образования, а второй момент – система государственной пропаганды, но все равно заметно недоверие зрителей. Если мы говорим о государственной пропаганде, то мы должны говорить о том, что элементы самокритики должны уже присутствовать в государственной пропаганде», - подчеркнул Олег Постернак.
По мнению эксперта, сейчас нужно сделать очень взвешенную политику государственной пропаганды, потому что определенная часть украинцев из-за определенных своих взглядов не воспринимают украинскую пропаганду, которая полезна: если государственная пропаганда не будет охватывать определенных украинцев, то они будут искать альтернативу, которая играет на руку агрессору.
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