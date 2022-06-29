Об этом сообщила советница главы Херсона Галина Ляшевская



"Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардии и, скорее всего, ФСБ.

Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли.

Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл.

Мы все в опасности. Все под ударом. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - написала она.

Напомним, Колыхаев остался в Херсоне, несмотря на оккупацию города российскими военными. Он не поддерживал оккупантов и открыто рассказывал о ситуации в городе.