Политолог Павел Себастьянович поразмыслил о том, как выглядит демократия в украинской реальности.

Он рассказал об этом в своем блоге.

По словам эксперта, демократия обеспечивает возможность каждого гражданина решать, как он будет жить, а также участвовать в процессе формирования правил. «Это все формулируется в законы и по этим законам мы продолжаем жить – так происходит в нормальном демократическом обществе», - говорит Павел Себастьянович.

По его словам, реализация демократии предусматривает право голоса для каждого гражданина, который он использует на выборах. То есть, говорит политолог, люди выбирают политиков по их внешнеполитическими курсами.

Павел Себастьянович видит основной недостаток демократии: политик не обязательно выполнит обещания, которые он дал в своей избирательной кампании и которым поверили люди.

«Получается, что мы отдаем свой голос, но мы никак не влияем на действия тех, кто находится во власти. У нас демократия заканчивается на выборах», - заявляет Павел Себастьянович.

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