Российский оппозиционный политический деятель, проживающий в Украине, Илья Пономарев рассказал, может ли прекращение транзита грузов в Калининградскую область привести к столкновению НАТО с россией.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Политик комментирует ситуацию с прекращением железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область со стороны Литвы. По его мнению, россия может обеспечить поставки Калининградской области по морю и воздуху, но проблема в количестве, ведь речь идет о большом объеме транзита, а морских судов у нее недостаточно.

«Голода там не будет, но работа промышленности будет под большим вопросом. Это значимые финансовые потери, которые никак не закрыть», - подчеркивает Илья Пономарев.

Также он отмечает, что раньше уже говорил о вероятности развития такого сценария - конфликт между НАТО и россией в Сувалкском коридоре.

В частности, размышляет Илья Пономарев, речь идет не обязательно о вторжении, на железной дороге на территории Литвы достаточно провокации и обвинений. Если бы НАТО, размышляет он, посчитало это нападением, то пришлось бы задействовать 5-ую статью, что приводит к конфронтации с россией со всеми возможными последствиями, возможно, с использованием ядерного оружия.

«Но пятая статья НАТО в этой ситуации не сработала бы. Сейчас известно, что в НАТО существуют, как у любой военной организации, как у любого Генерального штаба, военные планы и план вероятной конфронтации с россией в конвенциональном, неядерном режиме, подразумевает возможность оккупации со стороны российской федерации всех трех стран Балтии – Эстонии, Латвии, Литвы. На этой неделе в очередной раз об этом говорило руководство Эстонии – о том, что они знают и понимают, что подобные планы существуют. Поэтому они подчеркивали, они помогают Украине для того, чтобы этого не произошло, считая, что Украина сейчас защищает весь блок НАТО», - объясняет Илья Пономарев.

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