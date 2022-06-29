Во время горения лесных массивов (в 15 случаях лесных пожаров) произошло загрязнение атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ на общей площади лесных насаждений 21,55 га.
Вред, причиненный государству в результате нарушения природоохранного законодательства, рассчитано согласно «Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба» от 13.04.2022 г № 175.
Материалы и расчеты дела переданы в оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и правоохранительных органов с целью приобщения к уголовным делам и, в дальнейшем, взыскания убытков нанесенных окружающей среде из Российской Федерации.Напомним, что в результате пожаров, которые возникли из-за агрессии российских войск, получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк "Кременские леса", гидрологический заказник местного значения» Кременские каптажи «и часть луганского природного заповедника» Трехизбенская степь" в Луганской области, сумма ущерба составляет более 38 млрд гривен.