Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины, пострадали государственные предприятия: ГП «Коростенське ЛМГ», ГП «Народицьке СЛГ», ГП «Овруцьке СЛГ», ГП «Радомишльське ЛМГ», ГП «Коростишівське ЛГ».

Специалисты ДЭИ Полесского округа произвели расчет убытков. В результате общий размер ущерба, нанесенный атмосферному воздуху, составил более 35,7 миллиона гривен.

Во время горения лесных массивов (в 15 случаях лесных пожаров) произошло загрязнение атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ на общей площади лесных насаждений 21,55 га.

Вред, причиненный государству в результате нарушения природоохранного законодательства, рассчитано согласно «Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба» от 13.04.2022 г № 175.

Материалы и расчеты дела переданы в оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и правоохранительных органов с целью приобщения к уголовным делам и, в дальнейшем, взыскания убытков нанесенных окружающей среде из Российской Федерации.

Напомним, что в результате пожаров, которые возникли из-за агрессии российских войск, получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк "Кременские леса", гидрологический заказник местного значения» Кременские каптажи «и часть луганского природного заповедника» Трехизбенская степь" в Луганской области, сумма ущерба составляет более 38 млрд гривен.